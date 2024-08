Cutrone risponde a Piccoli Cagliari-Como finisce 1-1

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 26 agosto 2024)(ITALPRESS) – Pari ed equilibrio all’Unipol Domus tra, in un match con diverse occasioni e potenzialmente dal peso specifico significativo sul lungo periodo, in ottica salvezza. Alla rete siglata daallo scadere del primo tempo ha risposto quella dinella ripresa: un gol e un punto per parte, quindi, che rendono giustizia a quanto visto in campo.Avvio di gara intenso da parte di entrambe le squadre, con ilche trova dopo tre minuti la via della rete grazie a Belotti – ma il tutto vano per posizione di offside -, e ilchecon l’iniziativa dalla destra di Luvumbo che si accentra e calcia trovando le mani di Reina. Partita viva eche si fa rivedere pericolosamente in avanti, al 33?, con la conclusione incrociata dalla distanza di Strefezza sulla quale deve impegnarsi Scuffet in tuffo.