Crotone-Team Altamura oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

(Di lunedì 26 agosto 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la prima giornata del girone C di/2025. Dopo una stagione sotto tono, i calabresi vogliono ripartire con il piede giusto e giocarsi un posto di vertice. Dall’altra parte i neopromossi pugliesi hanno iniziato alla grande la nuova stagione, con le vittorie esterne sui campi di Turris e Picerno in Coppa Italia diC. SEGUI IL LIVE, COME VEDERE IL MATCH L’incontro andrà in scena nella giornata di lunedì 26 agosto alle ore 20.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.