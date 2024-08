Cremona rubano alcolici e cosmetici al supermercato Fermati spintonano il vigilante e tentano la fuga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024), 26 agosto 2024 – Una coppia, 19 anni lei e 22 lui, già noti alle forze dell'ordine, è entrata in une ha prelevatoe prodotti di cosmetica, nascondendoli nella borsa della ragazza. Quindi sono usciti senza pagare, ma trovandosi il passo sbarrato da un, i due hanno spintonato la guardia e sono fuggiti. Sono arrivati i carabinieri che, mentre guardavano le immagini della videocamera di sorveglianza che immortalava il furto, hanno visto arrivare la ragazza, la quale ha riferito loro di essere tornata per chiarire con la guardia quel che era successo, ma che lei non aveva rubato nulla. Messa di fronte alle immagini, la 19enne ha confessato. Inoltre, ha accompagnato i militari nel luogo dove aveva nascosto la borsa, piena di supere prodotti di cosmetica.