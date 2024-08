Cornaredo raffica di furti ad agosto Quali sono le vie più colpite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024), 262024 – “Abbiamo paura. Nel mese diuna banda di ladri specializzati ha preso di mira molti appartamenti in via Mattei e via Brera. Chiediamo che venga potenziata l’illuminazione pubbllica, installate telecamere e controlli serali da parte delle forze dell’ordine”. È lo sfogo di un cittadino di, una delle vittime dei. Il testimone abita in via Mattei al secondo piano di una palazzina. “Quando siamo rientrati dalle vacanze abbiamo trovato la casa a soqquadro, avevano aperto tutti gli armadi, buttato in giro qualsiasi cosa per cercare oro e soldi, inoltre ci hanno distrutto quattro persiane e rotto la porta blindata, è stato uno choc – racconta il cornaredese – Ma il nostro non è un caso isolato, è successo anche ai miei genitori nel periodo di Ferre almeno a un’altra decina di famiglie.