Cittadinanza | Pascale ‘tifo per Tajani segua eredità Berlusconi’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Sono felicemente sorpresa da. L’ho conosciuto come un uomo molto diplomatico, e ci ho anche molto litigato. Ora faccio il tifo per lui: sono orgogliosa che tenga la schiena dritta su questo tema seguendo l’di Berlusconi”. Così l’ex compagna di Silvio Berlusconi, Francesca, in un’intervista a La Stampa, commenta la battaglia ingaggiata da Forza Italia sullae lo Ius Scholae. “Per Berlusconi la parola data era sacrosanta: spero chela scia del presidente e sia coerente in Parlamento. Altrimenti sarei di nuovo stupita, ma stavolta in senso negativo”, prosegue. Tra Forza Italia e Lega c’è un duello di vecchi video in cui Berlusconi dice cose diverse sullo ius scholae. “Non mi permetto di dire quello che pensava il presidente Berlusconi.