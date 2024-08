Cina | percorriamo tour di incisioni rupestri di Dazu con Wukong 1

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Chongqing, 26 ago – (Xinhua) – Vestito con un’armatura di cotta di maglia dorata e brandendo un bastone magico che ruota infuocato, il Destinato, Re Scimmia, si imbarca in un’odissea meravigliosa ma scoraggiante nel mondo celeste di “Black Myth:”. Lanciato ufficialmente in tutto il mondo martedi’, “Black Myth:” e’ un videogioco molto atteso, ispirato all’antico racconto cinese “Viaggio in Occidente”. Questa uscita segna un’audace incursione degli sviluppatori cinesi in un mercato a lungo dominato da titoli occidentali Tripla A. I paesaggi cinesi straordinariamente realistici, l’architettura antica e le creature mitiche di “Black Myth:” offrono un’esperienza unica ai giocatori.