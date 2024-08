Cina | assicurazione medica di base copre +70% di cliniche di villaggi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Pechino, 26 ago – (Xinhua) – Oltre il 72% delledio insono state incluse nel sistema nazionale dicome parte degli sforzi del Paese per migliorare i servizi sanitari nelle aree rurali, secondo l’Amministrazione nazionale per la sicurezza sanitaria (NHSA). Le statistiche dell’NHSA rivelano che attualmente ci sono 580.000dio a livello nazionale, di cui circa 100.000 designate come istituzioni coperte dall’di. Inoltre, i servizi forniti da 320.000sono ora rimborsabili presso i centri sanitari cittadini.