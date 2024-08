Carceri sovraffollamento insostenibile Adesso basta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) ", la battaglia che il Partito Democratico ha avviato a livello nazionale e in tutta Italia sulla situazione carceraria è non solo una grande battaglia di civiltà, ma anche una campagna per la legalità – si legge nella nota congiunta di Diego Lenzini, capogruppo Pd in consiglio comunale e del consigliere Luca Barbari –. La misura detentiva, oltre che a garantire i diritti dei detenuti e la loro dignità, si deve porre l’obiettivo di reinserire nella società persone che non reitereranno il reato. Inoltre deve essere costruito per loro un percorso anche lavorativo, perché possano essere un valore sociale aggiunto una volta liberi. Allo stesso tempo è necessario rendere effettiva e immediata l’esecuzione della pena sia per le vittime del reato che per rieducare il condannato.