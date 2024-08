Calendario Paralimpiadi Parigi 2024 | orari giornalieri programma dove vederle in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) Archiviata la 33ma edizione delle Olimpiadi, è tempo di pensare alla 17ma edizione delle, quella di: la Cerimonia d’Apertura si terrà mercoledì 28 agosto alle ore 20.00, in Place de la Concorde. Le gare inizieranno il giorno successivo, giovedì 29 agosto: nel complesso ilprevede 549 eventi distribuiti in 11 giorni di competizioni. Dopo la conclusione delle ultime gare, domenica 8 settembre, alle ore 20.00, allo Stade de France andrà in scena la Cerimonia di Chiusura. Nel complesso saranno al via delle competizioni 4400 atleti, ma aarriveranno anche circa 2500 accompagnatori, per un totale di 184 delegazioni: sono attesi circa 65000 spettatori.