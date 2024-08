Caldo spinge consumi elettrici a luglio +45% top da 2015

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ail fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 31,3 miliardi di kWh, in crescita del 4,5% rispetto a2023. Lo fa sapere Terna spiegando che si tratta del dato mensile dipiù alto in termini didal. La variazione positiva, che recupera pienamente il dato negativo didello scorso anno (-3,4%), è stata raggiunta con due giorni lavorativi in più (23 a fronte 21) e una temperatura media mensile sostanzialmente in linea rispetto a2023, ad eccezione dell'ultima settimana del mese, durante la quale la temperatura media ha superato di 3 C° quella dello stesso periodo dello scorso anno. Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, porta la variazione a +2,6% rispetto a2023.