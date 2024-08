Calciomercato Roma | trovato il sostituto di Abraham che andrà in Premier il nome del bomber è…

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ladopo la clamorosa sconfitta rimediata ieri contro l’Empoli all’Olimpico si rituffa nelper poter trovare una soluzione riguardante la situazione attaccanti, in particolare quella legata ad. Intanto c’è da leccarsi le ferite dopo la brutta sconfitta rimediata in casa e questo uno come De Rossi lo sa bene, prontissimo a cercare L'articoloildichein, ildelè proviene da Webmagazine24.