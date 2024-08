Calciomercato Lecce colpo in attacco | arriva Ante Rebic

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2024) Due sconfitte in due giornate di Serie A per ilche ha subito 6 reti e ne ha realizzate zero. Affrontare Atalanta e Inter è un alibi non da poco ma i salentini sembrano aver bisogno ancora di qualche ritocco all’organico per poter competere al meglio. Il primo innestoin zona offensiva. A sorpresa, nella notte, l’ultima delle ‘corvinate’. Pantaleo Corvino riporta in Italia, suo pupillo fin dai tempi della Fiorentina. L’attacccroato, svincolatosi dal Besiktas, sarà un nuovo calciatore a disposizione di mister Luca Gotti.porta non solo esperienza internazionale, maturata con il Milan e la Croazia, oltre alle esperienze in Bundesliga con l’Eintracht Francoforte e in Turchia al Besiktas, ma anche duttilità.