Calciomercato | Chelsea Sterling chiave per Sancho contatti per Osimhen

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) I Blues sfidano la Juve per l'esterno del Manchester United LONDRA (INGHILTERRA) - Ilprova a mettere la freccia sulla Juventus per Jadone torna a bussare alla porta del Napoli per Victor. Secondo il "Telegraph", i Blues vorrebbero proporre al Manchester United uno scambio co