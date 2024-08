Calcio | Sampdoria Superata quota 19 mila abbonamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Manfredi: "Si tratta di un record assoluto per il nostro club a livello di Serie B" GENOVA - Sono stati 19.344 glisottoscritti dai tifosi dellaper la prossima stagione di serie B. Un risultato di tutto rispetto come sottolinea in una nota anche il presidente blucerchiato Matt