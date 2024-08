Calcio | Argentina Dybala convocato da Scaloni

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il giallorosso dopo il no agli arabi ritrova la maglia dell'Albiceleste. ROMA - "In vista delle gare delle qualificazioni sudamericane per i Mondiali, prima il 5 settembre contro il Cile a Buenos Aires e poi il 10 dello stesso mese contro la Colombia a Barranquilla, l'allenatore dell'Lione