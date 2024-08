Calcio | Anna Falchi ' stima per Eriksson ha vinto riserbo nordico parlando della malattia' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Sono particolarmente commossa, perché non lo vedevo dai tempi dello scudetto del 2000. Erano i primi anni in cui mi ero dichiarata laziale, erano gli annigrande gloriaLazio che ci ha portato a vincere lo scudetto. Indimenticabile quella serata in cui abbiamo festeggiato, con i giocatori che ci hanno lanciato per aria, metà giocatori a lui e metà a me. Una condivisione che non posso dimenticare". A parlare con l'Adnkronos è, che -da tifosissima laziale- regala il suo ricordo di Sven, scomparso oggi all'età di 76 anni, ricordando la festa per lo scudettoLazio nel 2000.