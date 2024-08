Butter caramel honey Appuntamento in salone già prenotato? Ecco come dare una sistemata ai capelli castani dopo gli effetti di sole & sale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sono golose le sfumature di castano per il rientro dall’estate: prendono ispirazione dai dolci più gustosi, per dar vita a colorazioni intense e avvolgenti. Burro,lo e caffé diventano gli “ingredienti” per ritoccare, ritonalizzare e sistemare idaglidiin vista del rientro. Dal più chiarobronde al profondo castano espresso,le shades di fine estate.