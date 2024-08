Buongiorno sul Napoli | Scudetto? No non facciamo proclami

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ilha vinto questa sera per 3-0 contro il Bologna rialzando la testa dopo la prima giornata. Alessandroevita però discorsi sullosulla Rai. FUORI DALLA CORSA – In tanti si nascondono per la corsa al primo posto, non che sia una novità. In pochi hanno il coraggio di candidarsi allo, come accaduto per Simone Inzaghi lo scorso anno. Alessandrocerca di evitare pressioni e dice: «Ilha l’obiettivo di vincere lo? No, vogliamo fare il meglio possibile ogni partita. Nonassolutamentein questo momento, stiamo con i piedi per terra.