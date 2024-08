Borsa | l' Europa apre poco mossa debole Francoforte

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Borse europeemosse in avvio di seduta, con gli investitori che ragionano sull'entità del taglio dei tassi che la Fed potrà varare a settembre mentre aspettano la trimestrale di Nvidia, mercoledì. Con Londra chiusa per festività,ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,23% mentre Parigi avanza dello 0,13%.