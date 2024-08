Bologna Italiano dopo la sconfitta col Napoli | Risultato eccessivo ma c’è fiducia nel futuro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 26 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAl termine della sfida al Maradona, conclusasi con una pesanteper 3-0 contro il, l’allenatore delVincenzoha rilasciato delle dichiarazioni sia ai microfoni di DAZN sia in conferenza stampa, analizzando la partita e condividendo le sue riflessioni sullo stato di forma della squadra.ha riconosciuto la superiorità del, ma ha sottolineato come ilfinale non rispecchi l’andamento reale della partita. “Abbiamo disputato una discreta gara,” ha detto l’allenatore, “ma siamo venuti meno al momento della finalizzazione.” Particolarmente critico è stato il commento sul gol subito nei minuti finali del primo tempo, un episodio cheha attribuito a un calo di attenzione che ha poi compromesso il resto della gara.