Biasin ricorda | Inter con Thuram e Taremi | due scarti del Milan

(Di lunedì 26 agosto 2024) Fabrizionon accetta affatto la narrazione secondo cui l’deve assolutamente vincere lo Scudetto. Il suo lungo discorso su Pressing. CORSA AL PRIMO POSTO – Simone Inzaghi e la suanon possono essere anche quest’anno obbligati a vincere lo Scudetto. Il mercato dice altro, così come i soldi spesi dagli altri club. Fabriziologiustamente: «L’è una squadra con le idee molto chiare, è al quarto anno con Inzaghi, ha stravinto il campionato l’anno scorso, non ha venduto nessuno, sono arrivati Zielinski,, c’è il portiere di riserva, Palacios. E’ una squadra più forte però non mi fregate quest’anno: il Napoli ha investito 130-150 milioni, ilsiamo sulla settantina, l’Atalanta sta spendendo, la Juventus forse prende anche Koopmeiners. Partiamo tutti da zero, anche le altre devono vincere».