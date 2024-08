Beautiful streaming replica puntata del 26 agosto 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nuovo appuntamento oggi – lunedì 26– con la soap americana. Nellaodierna Taylor invita Ridge a una cena in famiglia come ha fatto Brooke, non risparmiandosi una frecciatina sulla loro recente serata che ha rischiato di prendere una piega romantica. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate qui.