Atalanta ecco il colpo Cuadrado | visite mediche in mattinata poi la firma

(Di lunedì 26 agosto 2024) Milano. Count-down mercato: mancano cinque giorni al gong e l’è attiva, anzi, attivissima. Tanto che la settimana inizia col botto, con ilJuan. L’esterno colombiano ex Inter e Juventus, classe 1988, è arrivato nella mattinta di lunedì (26 agosto) poco prima delle 9 alla clinica La Madonnina di Milano per svolgere lecon i nerazzurri. La tappa successiva è stata Zingonia, per le firme sul contratto che lo legherà alla Dea per la stagione 2024/25 e le solite foto di rito, più le prime dichiarazioni. Ad accoglierlo l’ad nerazzurro Luca Percassi e il ds Tony D’Amico. Profilo di enorme esperienza, 372 presenze in Serie A e 59 in Champions League, è anche 6 volte campione d’Italia.