Ascoli Piceno bimbo di 3 anni morto dopo caduta in un canale | aperto un fascicolo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 26 agosto 2024) Articolo pubblicato lunedì 26 Agosto 2024, 13:59 Il piccolo Tobi è deceduto alla tenera età di treessere tragicamente caduto in unirriguo a circa un chilometro della sua abitazione, in provincia di. Il minore è rimasto in acqua per un periodo di tempo non specificato e, nonostante i ripetuti L'articolodi 3in ununproviene da Il Difforme.