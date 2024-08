Arresto Durov per Macron non si tratta di un atto politico ma di una decisione della magistratura

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 26 agosto 2024) Qualcuno ha ventilato l’ipotesi che l’di Pavel, fondatore e amministratore delegato di Telegram, fosse un’operazione orchestrata dalla classe dirigente francese. Lo scrive lo stesso Emmanuelsu X, affermando di aver letto «false informazioni» riguardanti il ruoloFrancia nel caso. Il numero uno dell’Eliseo, però, smentisce categoricamente questa ricostruzione: «L’del presidente di Telegram su suolo francese è avvenuto nell’ambito di un’indagine giudiziaria in corso. Non è in alcun modo unapolitica. Spetta ai giudici pronunciarsi sulla questione».è stato fermato la sera del 24 agosto all’aeroporto parigino di Le Bourget. Ha fscalo in Francia dopo un viaggio in Azerbaigian.