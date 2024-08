Arianna Meloni e Lollobrigida chi gioisce per le disgrazie altrui

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) «Nessun problema politico né con Giorgia, né con». Anzi, quanto accaduto dimostra che «non erano i rapporti di parentela la ragione del mio ruolo». Basta, però «gioire» per il «dolore», basta «voyeurismo». A lui «non è mai capitato, nemmeno per il peggior nemico». Chi lo fa, dovrebbe «provare vergogna». Dopo il colloquio dial Foglio, con cui la sorella della premier ha confermato la separazione dal marito e ministro dell'Agricoltura, Francesco, ieri è arrivata la versione di «lui». Non tanto per correggere quanto detto dalla ex compagna, ma per reagire alla valanga di prese in giro, sarcasmo, parodie, ironie e attacchi veri e propri che i social (e X su tutti) hanno riversato sudi lui e su