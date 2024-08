Arianna Meloni e Francesco Lollobrigida si sono lasciati | Mi butterei nel Tevere per lui ma l’amore è altro

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 26 agosto 2024)siÈ finita la relazione tra, sorella della premier Giorgia, e: a rivelarlo è stata la stessa esponente di Fratelli d’Italia a Il Foglio. “Per ora è così” ha affermatoconfermando la fine della relazione con il ministro dell’Agricoltura con il quale ha due figlie, Vittoria e Rachele. La sorella della presidente del Consiglio ha affermato: “Sì è vero, non stiamo più insieme da un po’. Per Lollo minel, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno”. “È una persona solida, onesta e con una grande preparazione. Il nostro progetto politico va avanti, i nostri rapporti personaliancora solidi, poiè un’altra cosa” ha aggiunto.