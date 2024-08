Appeso a uno sperone di roccia chiede aiuto e lo salvano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024) Ha sbagliato sentiero e si è ritrovatoad unodia circa 1.100 metri di quota. Un escursionista di 60 anni ieri mattina è rimasto bloccato in un canalone sulle pendici del monte Cornizzolo a Civate, senza riuscire più né a proseguire, né a tornare indietro. Piuttosto che rischiare oltre, ha chiestoagli operatori del 112, il numero unico di emergenza. Stava bene, non accusava problemi di salute né sanitari e per questo sono stati mobilitati i vigili del fuoco. Da terra si sono messi in marcia gli specialisti di una squadra del Nucleo Saf, addestrati in interventi di soccorso speleo alpino fluviale, del comando provinciale di Lecco con i colleghi volontari del distaccamento di Valmadrera. Dall’aeroporto di Malpensa sono invece decollati in elicottero i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco.