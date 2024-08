Antonello Venditti insulti a ragazza disabile e scuse | Non sono un mostro – Video

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) (Adnkronos) – “Se ho sbagliato scusatemi ma è stato frutto del buio e dello stress di un concerto molto molto complicato e diverso da tutti gli altri. Mi metterei a piangere perché è giusto così, mi dispiace tantissimo”., in diretta su Facebook, si esprime così dopo le polemiche per aver insultato unacon disabilità durante il concerto di domenica 25 agosto nel fossato del Castello Svevo di Barletta. In alcunicondivisi sui social network, il cantante romano derideva e insultava una delle spettatrici del concerto perché dalla sua direzione provenivano dei rumori., sul palco, ne ha imitato gesti e parole per poi dire: “Non esistono ragazzi speciali, l’educazione è una cosa.”.