Almanacco del 26-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 26 agosto 2024)del giorno sabato 24 agosto Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bartolomeo Apostolo Bartolomeo è il protettore di giocatori Sarpi Pellicciai legatori macellai fabbricanti di quanti fattori in bianchi e Conciatori di oggi Peppino De Filippo Jean Michel Jarre Yasser Arafat Noi andiamo a fare gli auguri ai nostri i nati di oggi in questo sabato 24 agosto E allora tantissimi auguri per Enrica auguri anche a nella Claudia e Giacomo una buona giornata anche a Mariachiara buonissima giornata anche e andiamo a salutare anche un po’ di persone m siete Siete tantissimi come sempre Allora andiamo anche a salutare Antonio Giuseppe Davide buonissima giornata E allora Viaggio nel tempo in realtà ci porta in quel 24 febbraio del 1862 quando quando la lira diventa moneta nazionale nel 1891 invece Edison brevetta il cinetoscopio si tratta di prima possiamo ...