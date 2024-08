All’anteprima di Vinestate 2024 il sindaco Iannella | L’edizione di quest’anno un ponte verso il traguardo dei 50 anni

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 26 agosto 2024) TORRECUSO – Presentata domenica sera, presso il Palazzo Caracciolo-Cito, la 49esima edizione di‘Torrecuso si racconta nei giochi e nelle sfide’, in programma dal 29 agosto al 1º settembre, nonchè il lancio contest ‘50 – Programma di azioni per la promozione territoriale dell’identità vitivinicola in vista del2025’, il logo del cinquantenario, l’etichetta celebrativa, il calendario limited edition e tanto altro.