Al cinema in settimana | da The crow – Il corvo a Cattivissimo me 4

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 26 agosto 2024) Arriva al“The– Il”. Il film, che approda nelle sale mercoledì 28 agosto, è diretto da Rupert Sanders e vede protagonista l’attore Bill Skarsgård. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Deadpool & Wolverine”, “Alien: Romulus”, “me 4”, “It ends with us – Siamo noi a dire basta” e “Blink Twice”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in