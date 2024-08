Addio Sven-Göran Eriksson si spegne a 76 anni il leggendario allenatore svedese

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

, noto per essere stato uno degli allenatori più celebri e riconoscibili nel panorama del calcio internazionale, è morto all'età di 76. La sua scomparsa segna la fine di una carriera che ha attraversato quattro decenni e toccato alcuni dei club e delle nazionali più prestigiose al mondo. La carriera di Nato il 5 febbraio 1948 a Torsby, in Svezia, ha iniziato la sua carriera calcistica come calciatore, anche se senza troppi successi. Fu però come che guadagnò la sua fama. iniziò la sua carriera da nei primi '70, trovando il suo primo incarico di rilievo con il Degerfors IF, un club della seconda divisione