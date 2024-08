Addio annunciato Musso saluta e passa all’Atletico Madrid A Bergamo attesi oggi Rui Patricio e Cuadrado

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sarà Ruia rimpiazzare il partente Juan, destinatocon la formula del prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni. Il 36enne portiere portoghese, svincolato dopo il triennio con la Roma di Mourinho (96 presenze in Serie A), giàdovrebbe svolgere le visite mediche per diventare il dodicesimo di esperienza dietro a Carnesecchi. Attesodai nerazzurri anche un altro svincolato illustre, il 36enne colombiano Juan, 15 anni in massima serie con Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus e Inter: arriva per dare esperienza dalla panchina, sfruttando la sua duttilità in corsia. Per Koopmeiners, infine, giorni decisivi: si attende l’offerta da 60 milioni di euro dalla Juventus per chiudere l’affare. F.C.