Addio al pannolino con Bing | i consigli degli esperti per uno spannolinamento sereno Il decalogo della Società Italiana di Pediatria e Assonidi

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 26 agosto 2024) L'estate, con le sue giornate all'aria aperta e la libertà di abiti leggeri, è spesso vista come il momento ideale per togliere il. Ma come affrontare questo passaggio con serenità, rispettando i tempi del bambino ed evitando inutili pressioni? L'articoloalcon: iper uno. Ildi