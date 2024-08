Accordo trovato ha appena salutato i compagni | altra cessione per il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 26 agosto 2024) Giorni roventi per il calciomercato del, gli azzurri hannol’e chiuso un’: armadietto già svuotato a Castel Volturno. Ultimi giorni di calciomercato per il, che all’indomani della vittoria per 3-0 con il Bologna è concentrato sulle trattative da concludere. Non solo acquisti, fondamentale sarà chiudere anche qualche affare in uscita, anche per non ingolfare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Cheddira lascia il, partenza in giornata per Barcellona e visite mediche con l’Espanyol In tal senso è confermata la notizia degli scorsi giorni che vedrebbe un’praticamente conclusa. Si tratta di quella di Walid Cheddira, attaccante in procinto di passare all’Espanyol. L’con ilè statoda giorni, con l’ex Frosinone che passerà in Spagna con la formula del prestito oneroso.