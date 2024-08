Wolfsburg Bayern Monaco 2-3 BUONA LA PRIMA per Kompany | il tabellino del match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 25 agosto 2024)2-3,LAper: ildelvinto allagiornata di Bondesliga dai bavaresi Iltargato Vincentvince all’esordio in Bundesliga. La trasferta in casa del, infatti, ha visto la squadra bavarese imporsi per 2-3, grazie alle reti di Musiala, Gnabry e l’autogol di