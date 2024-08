Violenze anche quando era incinta Costretta a girare video a luci rosse Poi scattano le minacce e i ricatti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 25 agosto 2024) Con lee con l’inganno l’avrebbehard,era. Non pago di quelle angherie commesse, l’avrebbe picchiata più volte e si sarebbe fatto versare soldi minacciandola di diffondere i filmini ae le immagini dei sex toys che utilizzava. Per questo motivo un 44enne di Porto San Giorgio è finito nel mirino della Procura della Repubblica di Ancona con l’accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex compagna. Il sostituto procuratore Serena Bizzarri, al termine delle indagini, ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio per il sangiorgese autore del reato della cosiddetta “revenge porn”, nonché di una lunga serie di comportamenti minatori e violenti nei confronti di una donna anconetana. La storia ha iniziol’uomo conosce colei che nel giro di poco tempo sarebbe diventata la sua compagna.