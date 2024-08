Video | Conte accolto calorosamente al debutto al Maradona

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 25 agosto 2024) DAZN pubblica ildell’accoglienza dei tifosi del Napoli a Antonioper il suo primo match casalingo contro il Bologna Antoniofa il suo attesissimocasalingo sulla panchina del Napoli allo stadio Diego Armando. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Verona, il tecnico leccese cerca il riscatto contro il Bologna di Thiago Motta. DAZN ha condiviso su X (ex Twitter) unche mostra l’accoglienza calorosa riservata adai tifosi azzurri. Nel filmato, si vede l’allenatore salutare il pubblico napoletano, visibilmente emozionato per questo primo incontro casalingo. L’entusiasmo dei supporters partenopei è palpabile, nonostante la delusione per il KO di Verona. La presenza disulla panchina del Napoli ha riacceso le speranze dei tifosi per una stagione di alto livello.