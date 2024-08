Vicenza-Giana Erminio oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024)sarà visibilein tv: ecco le informazioni sudel match della prima giornata del girone A di. Al Romeo Menti i veneti ospitano la società di Gorgonzola e in palio ci sono i primi tre punti per iniziare nel migliore dei modi una stagione lunga e complessa. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 25 agosto.INTV Esarà visibile su Sky Sport 253 e insu Sky Go, ma anche su NOW per gli abbonati.in tv:SportFace.