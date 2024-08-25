Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 18:30 (Di domenica 25 agosto 2024) Viabilità DEL 25 AGOSTO 2024 ORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI È IN VIAGGIO SULLA Roma-TERAMO, CI SONO CODE IN DIREZIONE Roma TRA VICOVARO E CARSOLI PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA CHE RIDUCE LA VISIBILITÀ CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE DA CASTEL RomaNO A SPINACETO, IN DIREZIONE Roma SULLA Roma-NAPOLI PER TRAFFICO DI RIENTRO CODE DA ANAGNI A COLLEFERRO, IN DIREZIONE Roma IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ Roma-NAPOLI LA CIRCOLazioNE È RALLENTATA, LA CAUSA IL CONTROLLO TECNICO A UN TRENO, NEI PRESSI DI CASSINO I TRENI ALTA VELOCITÀ SUBISCONO RITARDI FINO A 60 MINUTI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ, È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 17 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2024 ORE 17. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PRUDENZA PER CHI È IN VIAGGIO SULLA ROMA-TERAMO, CI SONO CODE IN DIREZIONE ROMA TRA VICOVARO E CARSOLI PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA CHE RIDUCE LA VISIBILITÀ CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE DA CASTEL ROMANO A SPINACETO, IN DIREZIONE ROMA SULLA ROMA-NAPOLI PER TRAFFICO DI RIENTRO CODE DA ANAGNI A COLLEFERRO, IN DIREZIONE ROMA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA-NAPOLI LA CIRCOLAZIONE È RALLENTATA, LA CAUSA IL CONTROLLO TECNICO A UN TRENO, NEI PRESSI DI CASSINO I TRENI ALTA VELOCITÀ SUBISCONO RITARDI FINO A 60 MINUTI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ, È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 16 : 30 - VIABILITÀ DEL 25 AGOSTO 2024 ORE 16. RICORDIAMO, CHE I LAVORI PROSEGUONO DURANTE LO STOP SERALE, DALLE ORE 21. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA ROMA-NAPOLI TRA ANAGNI E FERENTINO, IN DIREZIONE NAPOLI, NON CI SONO STATE RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO QUESTA DOMENICA è DA BOLLINO ROSSO PER I FLUSSI DI TRAFFICO PREVISTI SULLE RETI AUTOSTRADALI, PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI È INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO FINO ALLE ORE 22.
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 15 : 30 - A QUESTO PROPOSITO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI È INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO FINO ALLE ORE 22. 00 DI QUESTA SERA MA VEDIAMO NELLO SPECIFICO AL MOMENTO CI SONO DEI RALLENTAMENTI SULLA ROMA-NAPOLI, TRA ANAGNI E COLLEFERRO, IN DIREZIONE ROMA VERSO NAPOLI UN INCIDENTE SI È VERIFICATO TRA ANAGNI E FERENTINO, AL MOMENTO NON CI SONO RIPERCUSSIONI DITRAFFICO ORA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA DA DOMANI, LUNEDÌ 26 AGOSTO, RIPRENDE LA CIRCOLAZIONE SULLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI, DUNQUE IL SERVIZIO TORNA REGOLARE.
- Investimento sui binari, treni in tilt sulla Bologna - Ancona - Forte l'impatto sulla viabilità ferroviaria lungo l'Adriatica. In particolare, i treni Alta ...00) • IC 610 Lecce (8:20) - Bolzano (20:31) • IC 584 Trieste Centrale (9:19) - Roma Termini (19:... bolognatoday
- Grande Rientro Estivo: Traffico da Bollino Rosso, Ecco le Strade da Evitare Questo Weekend - Viabilità Italia ha segnalato un bollino rosso per il traffico, particolarmente critico sabato 24 e ... Nel Lazio, il Grande Raccordo Anulare di Roma e la SS148 Pontina saranno tra le strade più ... abruzzo24ore.tv
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