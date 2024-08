Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024)DEL 25 AGOSTOORE 17.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI È IN VIAGGIO SULLA-TERAMO, CI SONO CODE IN DIREZIONETRA VICOVARO E CARSOLI PER LA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA CHE RIDUCE LA VISIBILITÀ CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA UN INCIDENTE È LA CAUSA DELLE CODE DA CASTELNO A SPINACETO, IN DIREZIONESULLA-NAPOLI PER TRAFFICO DI RIENTRO CODE DA ANAGNI A COLLEFERRO, IN DIREZIONEIN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ-NAPOLI LA CIRCONE È RALLENTATA, LA CAUSA IL CONTROLLO TECNICO A UN TRENO, NEI PRESSI DI CASSINO I TRENI ALTA VELOCITÀ SUBISCONO RITARDI FINO A 60 MINUTI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ, È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral