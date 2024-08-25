Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 09:30 (Di domenica 25 agosto 2024) Viabilità DEL 25 AGOSTO 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA STATALE DEI MONTI LEPINI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM ALL’ALTEZZA DI GIULIANO DI Roma, LA CIRCOLazioNE E’ RIENTRATA NELLA NORMA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA Roma-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCOLazioNE PERMANE SOSPESA TRA VIGNA CLARA E Roma SAN PIETRO: DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELLazioNI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA, Roma-SAN PIETRO E Roma-OSTIENSE; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 08:30 - A QUESTO PROPOSITO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI SARà INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO FINO ALLE ORE 22. 00 DI QUESTA SERA CAMBIAMO ARGOMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO A ROMA PARTITA ALLE 18 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PERCORRERà VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA E VIA CAVOUR, L’ARRIVO è PREVISTO PER LE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 07:30 - A QUESTO PROPOSITO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI SARà INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO FINO ALLE ORE 22. VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 19. 00 A LARGO CORRADO RICCI DEVIAZIONI E LIMITAZIONI PER I BUS DI 27 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO IN CHIUSURA GLI EVENTI IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO URBANO, GIUNTO ALLA 30^ EDIZIONE UN EVENTO TUTTO ROMANO DI RISONANZA INTERNAZIONALE, DI GRANDE INTERESSE E QUALITÀ ARTISTICA, UNICO NEL SUO GENERE, POICHÉ PORTA ALLA RIBALTA LE TEMATICHE SOCIALI SIAMO A BORGO FARNESE, SULLA CASSIA, IN PIAZZA DELLA COLONETTA, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI SULLA VIABILITÀ SIA PUBBLICA SIA PRIVATA PER L’AFFLUENZA DEI PARTECIPANTI AGLI SPETTACOLI DI “SCENARTE” CHE SI TERRANO FINO AL 27 AGOSTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 19:30 - A QUESTO PROPOSITO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI SARà INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO FINO ALLE ORE 22. VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA REGOLARE E PRIVA DI IMPEDIMENTI, AL MOMENTO DOMANI DOMENICA 25 AGOSTO SARà DA BOLLINO ROSSO PER I FLUSSI DI TRAFFICO PREVISTI SULLE RETI AUTOSTRADALI. romadailynews
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