Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024)DEL 25 AGOSTOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA STATALE DEI MONTI LEPINI SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA NEI PRESSI DEL KM ALL’ALTEZZA DI GIULIANO DI, LA CIRCONE E’ RIENTRATA NELLA NORMA LUNGO IL TRATTO INTERESSATO; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA-VITERBO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA AVVENUTO LO SCORSO 17 AGOSTO LA CIRCONE PERMANE SOSPESA TRA VIGNA CLARA ESAN PIETRO: DA OGGI E FINO AL 31 AGOSTO PREVISTE CANCELNI DEI TRENI REGIONALI TRA LE STAZIONI DI VIGNA CLARA,-SAN PIETRO E-OSTIENSE; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral