Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 25 agosto 2024)DEL 24 AGOSTOORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAVOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LA CIRCONE SI PRESENTA REGOLARE E PRIVA DI IMPEDIMENTI, AL MOMENTO DOMANI DOMENICA 25 AGOSTO SARà DA BOLLINO ROSSO PER I FLUSSI DI TRAFFICO PREVISTI SULLE RETI AUTOSTRADALI. A QUESTO PROPOSITO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI SARà INTERDETTA LA CIRCONE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO FINO ALLE ORE 22.00 DI QUESTA SERA CAMBIAMO ARGOMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO APARTITA ALLE 18 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PERCORRERà VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA E VIA CAVOUR, L’ARRIVO è PREVISTO PER LE 20.