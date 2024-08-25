Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 08:30 (Di domenica 25 agosto 2024) Viabilità DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LA CIRCOLazioNE SI PRESENTA REGOLARE E PRIVA DI IMPEDIMENTI, AL MOMENTO DOMANI DOMENICA 25 AGOSTO SARà DA BOLLINO ROSSO PER I FLUSSI DI TRAFFICO PREVISTI SULLE RETI AUTOSTRADALI. A QUESTO PROPOSITO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI SARà INTERDETTA LA CIRCOLazioNE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO FINO ALLE ORE 22.00 DI QUESTA SERA CAMBIAMO ARGOMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO A Roma PARTITA ALLE 18 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PERCORRERà VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA E VIA CAVOUR, L’ARRIVO è PREVISTO PER LE 20.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2024 ore 07:30 - VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 19. A QUESTO PROPOSITO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI SARà INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO FINO ALLE ORE 22. 00 DI QUESTA SERA CAMBIAMO ARGOMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO A ROMA PARTITA ALLE 18 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PERCORRERà VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA E VIA CAVOUR, L’ARRIVO è PREVISTO PER LE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 19:30 - A QUESTO PROPOSITO PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI SARà INTERDETTA LA CIRCOLAZIONE AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO FINO ALLE ORE 22. 00 DI QUESTA SERA CAMBIAMO ARGOMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO A ROMA PARTITA ALLE 18 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PERCORRERà VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA E VIA CAVOUR, L’ARRIVO è PREVISTO PER LE 20. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 18:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTE BASSI QUELLI REGISTRATI SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA REGOLARE E PRIVA DI IMPEDIMENTI, AL MOMENTO UNICA ECCEZIONE L’INCIDENTE SULLA PROVINCILAE ARIANA, TRA COLLEVALLERANO E CASALE PASTORE, CODE NELLE DUE DIREZIONI IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE LA CIRCOLAZIONE PERMANE RALLENTATA CAMBIAMO ARGOMENTO LA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO A ROMA PARTITA ALLE 18 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PERCORRERà VIA DELLE TERME DI DIOCLEZIANO, VIA AMENDOLA E VIA CAVOUR, L’ARRIVO è PREVISTO PER LE 20. romadailynews
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