Valditara | Ci vuole più scuola non meno scuola per lo studente bullo E sugli insegnanti | L’autorevolezza si conquista e si realizza non solo con aumenti stipendiali

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 25 agosto 2024) Durante il panel “L’educazione non è accumulo: le competenze non cognitive” al Meeting di Rimini, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha affrontato il tema cruciale del rapporto trae impresa, affermando che "non deve farci – scusate il termine – ‘schifo’ il rapporto trae impresa". L'articolo: “Cipiù, nonper lo”. E: “sie sinoncon” .