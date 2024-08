Ucciso di botte fuori dal bar Opposizione alle scarcerazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Intende opporsi alla scarcerazione presentando ricorso il pubblico ministero della Procura di Bergamo, Silvia Marchina, che sta indagando sull’omicidio dell’ucraino Mykola Ivasiuk (nella foto), l’uomo di 38 annilunedì sera 19 agostodal Rosy Bar di Casazza. Questo dopo che giovedì 22 il giudice per le indagini preliminari, Lucia Graziosi, non ha convalidato l’arresto, per l’assenza di gravi indizi di colpevolezza, e ha scarcerato i due uomini fermati lunedì notte dai carabinieri. I due indagati tornati a piede libero sono un 29enne di origini calabresi residente in Brianza ma che da qualche tempo frequentava il paese della Bergamasca, accusato di omicidio preterintenzionale.