Traffico Roma del 25-08-2024 ore 09 | 30

(Di domenica 25 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sempre buona la circolazione sulla rete viaria della capitale previsto un aumento delsu strade e autostrade per i rientri luoghi di villeggiatura ricordiamo oggi il fermo dei mezzi pesanti sull’intera rete viaria fino alle ore 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge proseguono i lavori sulla tangenziale est che resta chiusa tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni la riapertura prevista per il prossimo 2 settembre infine questa sera alle ore 20:45 presso lo stadio Olimpico l’incontro di calcioEmpoli per la seconda giornata del campionato di Serie A dalle ore 18:30 disciplina diprovvisoria intorno alla zona dello stadio e potenziato il servizio di trasporto pubblico per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.