Tentato omicidio nell' agrigentino rimane paralizzato un ragazzo di 23 anni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 25 agosto 2024) AGI - Un giovane commerciante di Joppolo,, è indagato per ildi questa notte ai ddi un 23enne colpito all'addome da un proiettile e rimasto. L'uomo, in questo momento, viene interrogato dai carabinieria caserma del paese con l'assistenza del suo legale Santo Lucia. La procura e i militari stanno ascoltando la sua versione dei fatti. Ancora da ricostruire il contesto in cui sarebbe scaturita la sparatoria nei pressi di Via Kennedy: pare che il negoziante, dopo il litigio per ragioni non ancora chiarite, sarebbe andato a prendere la pistola del padre e avrebbe fatto fuoco. I medici dell'ospedale San Giovdi Dio, dove è stato trasportato dopo un iniziale accesso alla guardia medica del paese, gli hanno diagnosticato la lesione del midollo osseo.