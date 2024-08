Tentato omicidio nell' Agrigentino grave un giovane ferito con un colpo di pistola

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 25 agosto 2024), ieri sera, a Joppolo Giancaxio,: un ragazzo di 23 anni è statocon undiall’addome e sarebbe in gravi condizioni . La sparatoria, avvenuta in via Kennedy, sarebbe scaturita da un litigio per futili motivi con un coetaneo che sarebbe stato fermato dai carabinieri per essere interrogato. I militari stanno interrogando altri giovani ma, al