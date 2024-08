Telegram Musk difende Durov | In Europa pena di morte per un meme

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 25 agosto 2024) Il boss di X: "Dopotocca a noi? Al 100%" Elonscatenato su X dopo l'arresto di Pavel, numero 1 di, in manette a Parigi. Secondo le news che trapelano,sarebbe accusato di aver creato - e non modificato - uno strumento privo di moderazione e da tempo utilizzato per